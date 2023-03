Um incêndio atingiu uma residência localizada na Rua Ernesto Batista Pereira, no Bairro São Geraldo, Zona Sul de Juiz de Fora. De acordo com as informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o fogo ficou concentrado em um sofá dentro do imóvel. Ele foi extinto pelos próprios vizinhos. Uma criança de dois anos inalou a fumaça e foi encaminhada para atendimento hospitalar pelo Samu.