O Canil Municipal realiza neste sábado (25), o evento de adoção de pets e vacinação antirrábica, em Juiz de Fora. Cães e gatos estarão à espera de um novo lar no Parque Halfeld, de 9h às 13h.A Prefeitura da cidade destacou que, de agora em diante, os eventos de adoção responsável acontecem a cada 15 dias.

O candidato à adoção responsável precisa comparecer ao local com RG, CPF e comprovante de residência. O interessado será submetido a uma entrevista minuciosa, realizada pela equipe do Canil Municipal, para analisar se está apto a levar um novo amigo para casa.

Além do evento de adoção, os tutores podem levar seus pets para receberem a vacina antirrábica animal. A vacina contra raiva deve ser aplicada em animais a partir de três meses de vida e reforçada anualmente. A ação busca atingir o público que não conseguiu vacinar os pets durante a campanha de 2022.



"Me Adota Aí!"

A campanha “Me Adota Aí!” foi lançada pela atual gestão municipal com o objetivo de garantir um lar para os animais que estão no Canil Municipal. Os interessados em adotar um amigo podem visitar o Canil das 9h às 10h30 e das 13h às 15h30, de segunda a sexta-feira, ou mediante agendamento, para outros dias, pelo telefone (32) 3225-9933. O endereço é Rua Bartolomeu dos Santos, 680, bairro São Damião.

