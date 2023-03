Uma jovem de 20 anos registrou um boletim de ocorrência na noite de quarta-feira (23), em Juiz de Fora. De acordo com o registro policial, a jovem informou que o colega de trabalho teria agarrado e tentado beija-la.



Ainda de acordo com o registro, o homem já teria tentado algo com a vítima, a chamando para sair. O suspeito não estava no local no momento em que os militares chegaram.

O caso foi direcionado para investigação da polícia Civil.



