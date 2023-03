Um homem que não teve a idade revelada foi morto a tiros na Praça da Estação, em Juiz de Fora , na madrugada deste sábado (25). Segundo a Polícia Militar, a vítima encontrava-se com mandado de prisão em aberto.

De acordo com o registro policial, a vítima comercializa entorpecentes na praça e o suspeito teria chegado no local também para vender as drogas, fato que gerou uma briga entre eles. A vítima teria o agredido com socos e chutes e mandado o auto dos disparos sair do local. O suspeito, após apanhar, saiu da praça dizendo que iria buscar uma arma de fogo na e retornar ao para acertar o problema com a vítima.

Autor retornou no local e efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima atingindo-a com dois disparos, um nas costas e outro no braço. Ainda de acordo com os militares, o autor fugiu do local pela linha férrea, e até o momento não foi encontrado. Testemunhas relataram que logo após o crime um veículo teria saído em alta velocidade pelo "Beteau Mouche", mas não identificaram a marca/modelo do veículo.

No local alguns comércios possuem sistema de monitoramento que possivelmente flagraram a ação do autor, bem como sua rota de fuga, contudo somente pela manhã os militares conseguiram acessar as câmeras.

O suspeito segue foragido.

