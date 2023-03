Um homem de 48 anos foi detido durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na Avenida Juiz de Fora, na tarde deste sábado (25). A abordagem aconteceu no Bairro Granjas Betânia, Zona Nordeste da cidade. O condutor do automóvel foi parado e, durante a revista, foi encontrada com ele uma pistola calibre 40mm com 10 munições. O proprietário da arma não tinha autorização para o porte do objeto. O suspeito foi preso em flagrante, sendo conduzido para a Delegacia.