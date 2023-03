Enquanto dormirmos, o organismo realiza funções muito importantes, como a consolidação da memória, a atenção e o raciocínio, o fortalecimento do sistema imunológico, a secreção e a liberação do hormônio de crescimento (GH), explica o psicólogo, sexólogo e especialista do sono, Vanderson Rocha. Ele explica que durante o sono, conseguimos recuperar as energias e descansar o corpo e a mente depois de várias aulas e atividades.

As exigências e o volume de atividades, especialmente, diante das telas e da tecnologia, é um dos fatores que atrapalham a ocorrência de um sono adequado. Vanderson conta que a fração de luz azul emitida pelas telas dos dispositivos eletrônicos, como celulares, tablets e a TV, é a "mesma" da luz solar. "Durante a noite, esta luz acaba por enganar o cérebro, bloqueando a melatonina, que é o hormônio responsável por avisar ao corpo que está na hora de dormir. Com isso, nosso cérebro entende que 'ainda não está na hora de dormir' e acaba por nos despertar, afetando a preparação natural do corpo para o seu descanso."

Há uma série de iniciativas que incentivam as pessoas a abrirem mão do tempo de sono e descanso, para conseguirem estar preparadas para melhores oportunidades. Essas tendências, especialmente em situações que envolvem processos seletivos, podem ter um efeito contrário e prejudicar mais do que contribuir, conforme o especialista do sono. "Quadros ansiosos podem surgir ou elevar quando não dedicamos tempo suficiente ao sono. Em geral, a média de sono da população é de oito horas, podendo variar para mais ou para menos, pois cada indivíduo tem a sua particularidade. Fadiga, dificuldades de concentração, tomada de decisão e irritabilidade são algumas das consequências de um sono de baixa qualidade pode causar."

Para construir novos hábitos de sono e descanso mais saudáveis e adequados, conforme Vanderson, é preciso manter um horário estipulado para dormir e para acordar. "A atividade física deve ser feita, preferencialmente, pela manhã. Após às 17h, evitar a ingestão de café, achocolatados, refrigerantes de cola. No jantar fazer refeições leves, ir para cama apenas quando estiver com sono. Essas são algumas das estratégias para quem deseja ter um sono de qualidade e poder acordar pleno e com maior disposição para estudar e trabalhar, além de ter um dia leve, centrado e produtivo".



Tags:

#oflu | Coronavírus | covid-19 | Imunidade | Insônia | Instituto do Sono | Jornal O Fluminense | O Fluminense | Pandemia | Qualidade | Saúde | Sono | Trabalho remoto