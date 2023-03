Uma oficial do exército que estava de folga teve o carro furtado na Avenida dos Andradas, Centro, na tarde desse domingo (26). A mulher estacionou o veículo para entrar em uma farmácia, enquanto a mãe dela permaneceu dentro do automóvel. Um homem bateu no vidro do carro, entrou pelo lado do motorista e ordenou que a senhora descesse. Em seguida, fugiu, saindo pela Avenida dos Andradas e entrando na Rua Benjamin Constant.



A vítima acionou a Polícia Militar, que executou rastreamento. O carro foi visto, acompanhado e abordado na Estrada do Tinguá, que fica próxima do Distrito de Chapéu D'uvas, na Zona Norte. Uma viatura da cidade de Ewbank da Câmara. O autor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia. Ainda conforme a Polícia, o sujeito não apresentava lesões.