A exposição fotográfica “Meu corpo existe e resiste” será realizado na próxima quarta-feira (29) a partir das 16h, na Feira Noturna na Praça da Estação, em Juiz de Fora. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, esta é mais uma atividade que integra a campanha, “Março, Mais Mulher, Mais Democracia”.

A mostra é composta por 11 fotografias de mulheres que “promovem a aceitação do corpo, celebram a diferença e a diversidade dos corpos femininos e das maneiras de ser mulher, desconstroem a ideia de corponormativos, ressaltam a diversidade e os corpos femininos reais e combatem as pressões estéticas no cotidiano feminino”, como afirma a idealizadora do projeto, Rita Petronilho, coordenadora de Políticas para Pessoas com Deficiência da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH).

“A mostra pretende também estimular o aumento da autoestima, da autoconfiança e refletir sobre temas, tais como os distúrbios alimentares, que geralmente são causados por estigmas e pelos padrões de beleza vigentes, além de contribuir com a redução da pressão e idealização do corpo perfeito e seus impactos na saúde mental das pessoas", ressaltou a servidora.

O fotógrafo Carlos Mendonça, da Secretaria de Comunicação Pública (Secom) da PJF, foi o responsável pela captura das imagens.

Durante a exposição, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), responsável pelas feiras livres, distribuirá mais de cem espécies de mudas, dentre elas, manjericão-branco, alecrim, hortelã, menta, saião, alfavaca cravo, alfavaquinha, bálsamo, bolso, cavalinha, arruda, funcho, camomila, ora-pro-nóbis e babosa, produzidas no Horto Florestal da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav).