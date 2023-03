O calor não vai embora e mesmo com previsão de pancadas de chuva entre o fim da tarde e a noite no início dessa semana, as temperaturas altas não vão deixar a cidade.

Segundo Claudemir Azevedo, meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de pancadas de chuvas entre o fim da tarde e noite desta segunda (27) e terça (28). Já na quarta (29) o céu fica parcialmente, mas sem chuvas.

A temperatura mínima pode bater os 19°C já a máxima 30°C. A umidade do ar fica em torno de 40%.

Ainda, de acordo com Claudemir, uma massa de ar quente está atuando na região e devido à isso as temperaturas estão mais elevadas e elas devem cair somente no início de abril.





