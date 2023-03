A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF) divulgou o ranking das dez empresas que geraram maior número de reclamações via Secretaria Nacional do Consumidor do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), considerando o período entre julho e novembro de 2022, e via Pró-Consumidor, considerando o período entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023.

Em ambos levantamentos gerais, a “Oi S.A.” lidera a pesquisa, seguida de outra empresa do ramo das telecomunicações, a “Tim S.A.”.

Além da lista geral, a nova pesquisa conta com rankings nos seguintes ramos: telecomunicações, saúde, produtos de telecomunicações, comércio, bancos e alimentos. Os registros on-line, contabilizados através dos sites consumidor.gov.br e Reclame Aqui.

Lista das empresas mais reclamadas

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 596

TIM CELULAR S/A - 425 CLARO S.A. 304 BANCO PAN S.A. - 272 TELEFONICA BRASIL S/A - 256

BANCO BRADESCO - 249 CEMIG DISTRIBUICAO S.A - 245

BANCO BMG SA - 212 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 174

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 173

Clique aqui e veja a listagem completa.

