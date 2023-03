Um homem que não teve a identidade revelada, foi flagrado correndo com corpo em chamas, no Centro, em Juiz de Fora, na noite de terça-feira (28). De acordo com a Polícia Militar, a filha da dona de um bar é suspeita de ter jogado álcool no homem. Ainda não se sabe a motivação.

A suspeita foi localizada pelos militares, mas informou que não teria ligação com a ocorrência. A mulher foi levada para a Delegacia Regional para prestar depoimento.

Como o homem não teve a identidade revelada, o Acessa não conseguiu atualizar o estado de saúde.