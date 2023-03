Uma mulher de 35 anos e um homem de 38 anos foram abordados por dois suspeitos no portão de casa, na tarde de terça-feira (28), no Bairro Graminha, em Juiz de Fora.

De acordo com uma das vítimas, os dois aguardavam um funcionário que faria a manutenção do portão da residência, quando foram surpreendidos por dois suspeitos, um deles de posse de uma arma de fogo semelhante a uma metralhadora e, aparentemente de fabricação artesanal, e o segundo de posse de uma faca. Ambos os levaram para o interior da residência e, após os amarrarem com lençóis, passaram a exigir joias e dinheiro.

De acordo com registro policial, os autores permaneceram na residência por aproximadamente 40 minutos.

Objetos levados pelos suspeitos

Cinco aparelhos televisores, roupas diversas, várias garrafas de bebidas, 1 aparelho celular, e um carro.



Ainda de acordo com o registro policial, há cerca de 20 dias um caseiro foi demitido da propriedade, e saiu do local proferindo ameaças as vítimas, sendo constatado através das câmeras existentes nas residências vizinhas, que os autores chegaram ao local em ônibus urbano.

Nenhum suspeito foi encontrado e os militares seguem fazendo rastreamento.



