A Polícia Militar realizou a solenidade de Passagem de Comando da 4º Região de Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (29). O coronel Marco Aurélio Zancanela do Carmo recebeu o comando das mãos do coronel Renato Salgado Cintra Gil. A cerimônia foi presidida pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Rodrigo Piassi do Nascimento.

O retrato do coronel Cintra foi inaugurado na Galeria de Ex-Comandantes na sala do Comando do 2º BPM. O comandante Coronel Zancanela, que assume no local de Cintra é natural de Juiz de Fora. Ele comandava, até então, a 16ª Região de Polícia Militar com sede em Unaí.

A 4ª Região de Polícia Militar é composta pelo 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), com sede em Juiz de Fora; o 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM), sediado em Ubá, o 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM), também com sede em Juiz de Fora, o 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM), sediado em Muriaé; o 68º Batalhão de Polícia Militar (68º BPM), com sede em Leopoldina, a 10ª Companhia Polícia Militar Independente (10ª Cia PM Ind), sediada em Viçosa e a 4ª Companhia de Polícia Militar Independente de Policiamento Especializado (4ª Cia PM Ind PE), que atua no Recobrimento dos 86 municípios da Zona da Mata, área de abrangência da Região, em um total de 1.681.447 habitantes.

Também em Juiz de Fora fica a sede da 4ª Companhia de Polícia Militar de

Meio Ambiente (4ª Cia PM MAmb) , da 4ª Companhia de Polícia Militar de Trânsito

Rodoviário (4ª Cia PM Rv) e da 4ª Base Regional de Aviação do Estado (4ª BRAvE). A

4ª Região conta, também, com duas unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, uma em Juiz de Fora e outra em Ubá.

