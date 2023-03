Em comemoração ao mês da mulher, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) promoveu nesta quarta-feira (29) no Parque Halfeld, o "GerAÇÃO Mulher", evento voltado para oferta de vagas de emprego para mulheres e oficinas gratuitas para capacitação e geração de renda das candidatas às vagas.



"Sabemos que infelizmente existe uma assimetria no mercado de trabalho que precisa ser corrigida, para que assim possamos ter uma sociedade mais inclusiva, mais solidária, mais fraterna, mais igualitária em oportunidades. A gente espera que as pessoas saiam daqui com a expectativa de encontrar uma ocupação no mercado de trabalho, desenvolver uma habilidade para a geração de renda em outras atividades", destacou o Secretário da Sedic, Ignacio Delgado.



O evento conta com a parceria do Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil e a participação de voluntárias. No encontro, também foram oferecidas informações sobre as inscrições dos Cursos Populares para Concursos (CPC) da Prefeitura de Juiz de Fora. O evento foi realizado com recursos da Emenda Parlamentar nº 11.026, do vereador Marlon Siqueira.

Durante o mutirão, foram ofertadas sete oficinas pelo Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil. Áurea José, uma das líderes do Comitê, explica as oficinas: “Hoje temos a oficina de fotos com celular, ou seja, a empreendedora às vezes não sabe quais são as configurações do próprio aparelho e nós vamos ensiná-las a divulgar seu trabalho. Teremos também oficinas de costura, para pequenos reparos, e, ao final do dia, uma oficina de como fazer pizza”. Cerca de 130 mulheres participaram das oficinas.

No total, mais de 800 mulheres participaram do evento, sendo 600 que entregaram currículos. Aproximadamente 100 mulheres se inscreveram nos Cursos Preparatórios para Concursos (CPC).

A ação integra o programa “GerAÇÃO JF – Emprego, Renda e Negócios”, da Sedic. Lançado em 2022, reúne os projetos “Vagou JF”, “Espaço Emprego JF” e “Capacita JF”.

