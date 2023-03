Uma cobradora de 43 anos foi agredida com um soco no rosto, na tarde da quarta-feira (29), no Bairro Náutico. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), uma passageira idosa com um saco de ração acionou o sinal para desembarque. Ela carregava um saco de ração e apresentava dificuldades para carregá-lo. Um dos filhos dela chegou para ajudá-la. Porém, o homem de 51 anos começou a xingar a cobradora. Ele entrou no coletivo e agrediu a mulher, que teve uma escoriação na boca. O agressor rasgou o bolso da camisa da trabalhadora, fazendo com que o celular dela caísse.O autor ainda pegou notas de troco que estavam no bolso da mulher.



A vítima dispensou atendimento médico e disse que a motivação do autor seria a insatisfação dele com o fato de que a profissional não ajudou a mãe dele a descer do coletivo. O autor não foi localizado.