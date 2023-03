Um contrato entre as Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (EMPAV) e e Secretaria de Obras (SO) foi assinado neste mês de março, no valor global de R$ R$ 15.110.639,59 para operação tapa buracos no município, com prazo de conclusão ainda em 2023. A confirmação foi feita por meio de pesquisa realizada pelo Portal ACESSA.com.

Conforme o contrato, o principal objetivo é a execução dos trabalhos e prestação de serviços recuperação asfáltica em diversas vias de Juiz de Fora, inclusive usinagem. O documento tem prazo máximo de 9 meses. O atraso injustificado na entrega dos serviços objeto deste contrato sujeitará a EMPAV à multa de mora de 0.5% sobre o valor do contrato, para cada dia de atraso, observado o prazo máximo de cinco dias.



Em nota enviada ao Acessa, o Executivo destacou que as prioridades seguem a demanda enviada pela própria população.

“O contrato em questão refere-se aos serviços de tapa-buracos. A programação é definida pela Secretaria de Governo, seguindo as demandas encaminhadas pela população ao Gabinete de Ação e Diálogo. O trabalho seguem ao longo de todo o ano, em todos os bairros da cidade”.

A EMPAV não poderá ceder ou subcontratar quer total, ou parcialmente os serviços.

Tags:

Aaa | Buraco | Buracos | Campos | Geral | Infraestrutura | Obras | operação | Prefeitura | Reclamações | RJ | Ruas | SG | Tapa | Tapa buraco | Tapa-buracos