Doze adolescentes entre 12 e 17 anos e uma criança menos de 11 anos estão desaparecidos em Juiz de Fora. A informação foi confirmada ao Acessa pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), nesta quinta-feira (30).



Ainda de acordo com a Sejusp, não há como definir através de registros a quantidade de tempo em que uma pessoa está desaparecida, há apenas o registro de desaparecimento. O mês de março de 2023 será consolidado e divulgado no mês subsequente.

Veja abaixo o quantitativo detalhado.



QUANTITATIVO DE PESSOAS DESAPARECIDAS – 00 A 11 ANOS – JUIZ DE FORA



2022 (Janeiro e fevereiro): 00

2023 (Janeiro e fevereiro): 01



QUANTITATIVO DE PESSOAS DESAPARECIDAS –12 A 17 ANOS– JUIZ DE FORA





2022 (Janeiro e fevereiro): 11

2023 (Janeiro e fevereiro): 12

Prefeitura integra “Semana da Mobilização Nacional para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida”



Até a próxima sexta-feira (31) está sendo celebrada a Semana da Mobilização Nacional para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida. A iniciativa foi instituída pela Lei 12.393/2011 e tem como objetivo alertar para os altos índices de desaparecimentos desta parcela da população e a realização de atividades que visem promover a busca e a defesa das crianças desaparecidas. A ação teve início no último sábado (25).



Mais de um terço dos desaparecidos no Brasil são crianças e adolescentes de até 17 anos. Nessa faixa etária, são 30 mil desaparecidos atualmente, segundo registros feitos em delegacias reunidas pelo Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid), do Conselho Nacional do Ministério Público.



A Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da Câmara Municipal de Juiz de Fora têm se empenhado para somar esforços na busca por jovens desaparecidos em Juiz de Fora, junto às famílias, na procura de informações. A ajuda de todos é fundamental neste processo. Os dados são sigilosos e não há necessidade de identificação, podendo ser repassados pelos telefones 181 (disque-denúncia) ou 3690-7331.