Vinte e três linhas do transporte coletivo de Juiz de Fora serão implementadas a partir da próxima segunda-feira (I3). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (31) pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU). Os usuários devem estar atentos às mudanças, que abrangem quase todas as regiões da cidade e incluem aumento de horários, ampliação de itinerário e ajustes diversos.

Segundo a SMU, a maior intervenção prevista acontece na linha 509 – Alto Dom Bosco/Laranjeiras, que passará a ser “Via Paineiras”. A partir de segunda, o ponto final não será mais no bairro São Mateus e terá novo itinerário, passando pelo Centro, atendendo aos bairros Santa Helena e Paineiras, pela Avenida Olegário Maciel, para depois retornar ao seu itinerário habitual a partir do bairro São Mateus.

Já a linha 130 – Bandeirantes/Alto São Geraldo vai ter o itinerário estendido para atender a dois condomínios de prédios, com centenas de moradores, localizados na Rua Albino Bento de Vasconcellos, no bairro São Geraldo. A mudança ocorre no seguinte trecho: “... Av. Darcy Vargas, Rua Antônio Bento de Vasconcellos, Rua Albino Bento de Vasconcellos, Rua Clóvis Seroa da Mota…”. Outra melhoria de destaque, a partir de segunda, será a inclusão de mais dois horários na linha 518 – Salvaterra. A ampliação ocorre nos dias úteis, e o reforço beneficia, principalmente, aos trabalhadores dos novos empreendimentos abertos na Avenida Deusdedith Salgado, como supermercados.

Além dessas, as seguintes linhas passam por alterações: 104 – Granjas Betânia/Santa Luzia; 108 – Granjas Betânia/Santa Luzia; 143 – Bela Aurora; 201 – Progresso; 202 – Progresso; 216 – Bairu/Boa Vista; 226 – Guaruá/Bairu; 309 – Terras Altas; 325 – Solidariedade; 439 – Santo Antônio; 440 – Santo Antônio; 441 – Santo Antônio; 501 – Padre Café/Jardim Glória; 519 – Torreões; 608 – Milho Branco; 708 – Vale dos Lírios; 733 – Santa Cruz/Via São Damião; 741 – Valadares; 752 – Penido; 757 – Benfica/Jardim Bom Jesus.



Confira, no site da Prefeitura, como ficam os novos quadros de horário de itinerários de cada linha.