Três casos de roubo foram registrados em Juiz de Fora, ao longo da quinta-feira (30). O primeiro foi um assalto contra um jovem de 18 anos. A ação aconteceu na Rua Sergipe, no Bairro Manoel Honório, por volta as 19h. O rapaz disse aos policiais militares, que ao descer do ônibus foi abordado, por um cara que vestia um colete semelhante ao de um motoboy. O indivíduo pediu uma informação e, depois de receber a orientação, passou a acompanhá-lo, alegando ser oriundo do município de Três Rios. O homem anunciou o roubo, mostrando que estava com uma arma na cintura. Ele levou o celular do rapaz. O chamado foi realizado após as 23h, o que dificultou o rastreamento do infrator.

O segundo caso foi contra um representante de uma loja de ourive, de 56 anos, abordado por um indivíduo pela tarde, no Centro da cidade, que alegava ter ouro para avaliação. O representante se deslocou com o sujeito até o referido local. Ao chegarem, uma terceira pessoa entrou junto com eles. Armado, o primeiro suspeito anunciou o roubo. Ele arrecadou uma quantia em dinheiro, peças de ouro avaliadas em R$ 6 mil, um telefone, um relógio, uma pulseira de ouro, roupas. De uma segunda vítima, de 49 anos, foi levado R$60. Após o assalto, os infratores usaram uma fita adesiva para amarrar as vítimas. Eles fugiram em direção à Avenida Rio Branco.



O último, ocorreu no Bairro Grama, na Zona Nordeste, onde três homens invadiram uma propriedade e ameaçaram um fazendeiro e dois funcionários, pela manhã. O proprietário relatou à Polícia Militar, que quando chegou, viu um dos suspeitos armado, apontando para os trabalhadores, que estavam amarrados. O infrator se virou para o patrão e anunciou o roubo, aproveitando um descuido, conseguiu fugir em direção a um matagal. Enquanto corria, começou a gritar por socorro. Diante do ocorrido, os autores fugiram sem levar nada do local.