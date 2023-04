Uma casa desabou e outra ficou danificada neste sábado (1°) na Rua Capitão Antônio Carias, no bairro Ipiranga, em Juiz de Fora.

Segundo relatos do proprietário dos imóveis ao Corpo de Bombeiros, em determinado momento ele escutou um barulho e saiu da casa. Uma das residências desabou por completo, já a outra ficou danificada. Outras testemunhas disseram que na sexta-feira (31) o dono do terreno vizinho teria aberto cinco sapatas de 1 por 1 metro e com 2 metros de profundidade para iniciar a construção de um prédio.

Os moradores das duas casas deslocaram para residência de parentes. Não houve feridos.

A Defesa Civil foi acionada e compareceu ao local para realizar as avaliações técnicas.

