Para a realização das procissões do “Encontro”, nesta terça-feira (4) a pista central da Avenida Barão do Rio Branco, além de trechos das ruas Espírito Santo, Marechal Deodoro e Fernando Lobo, sofrem interdições a partir das 19h30. Além disso, também haverá retenções no trânsito para a passagem dos fiéis nos bairros São Mateus, Mundo Novo, Dom Bosco, Monte Castelo, Jardim Natal, Encosta do Sol e Francisco Bernardino.

Até o domingo de Páscoa (9) prosseguem os eventos religiosos nas vias da cidade, com exceção da quinta-feira, 6. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), por meio dos agentes de trânsito, montou um esquema especial para acompanhar as procissões nos locais de maior tráfego de veículos para minimizar as retenções no trânsito.

Confira abaixo os locais já confirmados que recebem as procissões:

Dia 4, terça-feira:

5h - Procissão saindo da matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Amambaí, e seguindo pelas ruas Norberto Gerhein, Itatiaia, Branca Mascarenhas, Coronel Quintão, Expedicionário Antônio Novaes e Eunice Weaver (Capela N. Sra. das Graças).

19h - Paróquia Nossa Senhora de Lourdes: primeira procissão saindo da Rua Tenente Lucas Drumond, 400, Jardim Natal, com a imagem de Nossa Senhora das Dores, seguindo pelas ruas Pedro Paulo da Silva, Stela Paleta de Alencar, Abílio Gomes, Tomáz Gonzaga, onde acontecerá o encontro. Segunda procissão saindo da Comunidade Nossa Senhora da Paz, localizada na Rua João Leite de Oliveira, 319, Encosta do Sol, seguindo pelas ruas Abílio Gomes, Teófilo Tertuliano da Silva, Abílio Gomes, Tomáz Gonzaga, onde acontece o encontro. A procissão prossegue para a igreja matriz, localizada na Av. Juscelino Kubitschek, 790, no Francisco Bernardino.

19h30 - Catedral Metropolitana. A procissão sai da Capela da Santa Casa, indo pela pista central da Av. Rio Branco, sentido Catedral Metropolitana. Em seguida, sobe a rua Espírito Santo até o estacionamento da Catedral.



19h30 - Igreja São Sebastião: a procissão sai da Igreja São Sebastião, pela Rua Marechal Deodoro, seguindo pela Av. Rio Branco, pista lateral de carros no sentido Bom Pastor, subindo a rua Fernando Lobo, entrando no estacionamento da Igreja Catedral.

19h30 – Igreja Imaculada Conceição, Dom Bosco: a procissão segue pelas ruas Imaculada Conceição, João Manata, Araguari, Monsenhor Gustavo Freire, até em frente a Igreja São Mateus.

20h - Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: os fiéis saem da Igreja Matriz, na Rua Amambaí, e seguem pelas ruas Norberto Gerhein, Itatiaia, Branca Mascarenhas, Coronel Quintão, Expedicionário Antônio Novaes e Eunice Weaver (Capela N. Sra. das Graças).

20h15 - Igreja Nossa Sra. Auxiliadora, Mundo Novo: a procissão segue pelas ruas do Acre, Pedro Botti, Melo Franco, Engenheiro Bicalho e São Mateus, até em frente a igreja.

21h – Igreja São Mateus: interdição em frente a igreja São Mateus para sermão. Em seguida, procissão pelas ruas São Mateus, Monsenhor Gustavo Freire, Manoel Bernardino, Padre Café e, novamente, retornando para a Igreja São Mateus.

Dia 5, quarta-feira:

19h - Paróquia São Geraldo: a procissão sairá da Rua Joaquim de Almeida, 125, bairro Jardim Laranjeiras, em direção ao pátio superior da Igreja São Geraldo, na Rua Joaquim de Almeida, 12, bairro Jardim Laranjeiras.

19h - A procissão sairá da Rua Oscavo Gonzaga Prata, 135, bairro Jardim Liú, em direção à Igreja São Geraldo, na Rua Nair Furtado de Souza, 10, Teixeiras.

Dia 7, sexta-feira:

8h30 – Catedral Metropolitana. A procissão segue pela Fernando Lobo, Santo Antônio, seguindo pela Rua Halfeld, Avenida Barão do Rio Branco (pista lateral, sentido Bom Pastor), retornando pela Rua Fernando Lobo.

19h - Procissão religiosa saindo da Igreja Matriz, na Av. Juscelino Kubitschek, 790, no Francisco Bernardino, seguindo pelas ruas Tomáz Gonzaga, Bertha Halfeld Paleta, Manoel Diniz da Silva, Professor Meton de Alencar, Ivan Batista de Oliveira, Dr. Milton Ladeira, Jatobá, Sapucaia chegando na Comunidade Nossa Senhora da Misericórdia, localizada na Rua Sapucaia, 410, no bairro Amazônia.

19h - A Via Sacra terá início na Rua Maria Perpétua, seguindo em direção à Rua Américo Luz, Rua Padre Bonifácio, contornando a Praça Prefeito Olavo Costa (Praça da Baleia), descendo a Rua Irmão Martinho e encerrando na Rua Dr. Alberto Vieira Lima, 50, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus.

19h30 – Igreja São Sebastião. A procissão segue pela Rua Marechal Deodoro, Av. Barão do Rio Branco e Rua Espírito Santo.

19h30 – Catedral Metropolitana. A procissão passa pelas ruas Fernando Lobo, Santo Antônio, Floriano Peixoto, Av. Rio Branco (pista lateral, sentido Bom Pastor), retornando para a Catedral pela Rua Fernando Lobo.

19h30 - Via Sacra da Paróquia São Geraldo, saindo da Escola Municipal José Calil Ahouagi, na Rua das Marcassitas, 231, no bairro Marilândia, em direção à Igreja Nossa Senhora Rosa Mística, na Rua das Esmeraldas, 135, no bairro Marilândia.