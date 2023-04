Devido ao feriado da Paixão de Cristo, as feiras livres do município de Juiz de Fora não serão realizadas na próxima sexta-feira (7). Na quinta-feira (6) no sábado (8) e no domingo (9) todas as feiras funcionarão normalmente.

“Feira É Daqui” é antecipada

A “Feira É Daqui”, tradicionalmente realizada no Parque Halfeld, às sextas, terá uma edição nesta quarta-feira (5) das 7h às 14h.

A mudança foi solicitada pelos responsáveis da feira, e acontecerá da mesma forma no próximo feriado do dia 21 de abril. Portanto, a feira será realizada na quarta-feira (19).

Confira data, horário e local no site da Prefeitura.