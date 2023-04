A Operação Semana Santa 2023, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), teve início nesta quinta-feira (6) e segue até às 23h59 do próximo domingo (9) de Páscoa. Com foco na diminuição de acidentes e reforço do efetivo em locais estratégicos, a operação mobilizará ações em todas as regiões do Estado.



Segundo a PRF, durante a Operação, a corporação contará com o reforço policial voltado para a redução de acidentes. Com base nos estudos de acidentalidade, desenvolvidos para identificar locais e trechos estatisticamente perigosos, serão realizadas atividades de prevenção e fiscalização nos locais

identificados como mais críticos.



Condutas arriscadas de condutores imprudentes, como ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular na condução de veículos serão os principais alvos da fiscalização. O somatório dos esforços e ações estratégicas visam garantir segurança, conforto e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais.

Combate ao crime

O enfrentamento à criminalidade também será intensificado com o objetivo de deter criminosos, recuperar veículos furtados/roubados, retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação.

Restrições de tráfego

Para melhorar a fluidez e a segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em determinados locais, dias e horários, nas rodovias de pista simples. Não poderão transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites: 2,6 metros de largura / 4,4 metros de altura / 19,8 metros de / comprimento / 57 toneladas de PBTC.

BR- 040

05 de abril de 2023 – A Via 040 inicia, quinta-feira (06/04), a operação especial para o feriado de Páscoa. A concessionária estima aumento de aproximadamente 12% do tráfego comparado aos dias normais. Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas, a concessionária irá reforçar o quadro de equipes e de viaturas, e não fará interdições para realização de obras nos horários de tráfego mais intenso. As equipes se revezarão, em escalas, 24 horas por dia, buscando minimizar os impactos do aumento do fluxo de veículos no período.

Qual melhor horário para viajar? Conheça os horários com maior fluxo:

Quinta-feira (06/04) - Tráfego intenso das 13h às 18h

Sexta-feira (07/04) – Tráfego intenso das 5h às 12h

Sábado (08/04) - Tráfego normal

Domingo (09/04) – Tráfego intenso das 13h às 18h

Como passar pelo pedágio pelas pistas automáticas?

Além do dinheiro e do vale-pedágio (transportadores), os tags são úteis para agilizar a passagem nas praças de pedágio. O serviço é oferecido por empresas credenciadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O seu uso permite passar pela praça sem necessidade de parar em uma das cabines. A lista de empresas credenciadas pode ser consultada no site da concessionária.

Como consultar as condições de tráfego?

Os motoristas também podem acompanhar as condições de tráfego, 24h, pelo Twitter da concessionária e pelo site da Via 040.

Precisa de auxílio no trecho e não sabe onde está?

Na BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora as placas de sinalização possuem uma “carteira de identidade”. A Via 040 instalou etiquetas que identificam cada uma das mais de 22 mil placas de sinalização existentes no trecho, tecnologia que auxilia a agilizar a operação da concessionária e disponível para o usuário da pista.

Caso o usuário necessite de algum auxílio na rodovia e não saiba a sua localização exata, basta procurar uma placa mais próxima e verificar, no verso, um adesivo com um número de identificação. Esse número deve ser informado ao atendimento gratuito 0800-040-0040. Por ele, nossas equipes conseguem informações como quilômetro, sentido da pista, localização geográfica, dentre outros. Além disso, cada quilômetro da rodovia possui uma placa de cor azul indicando o marco quilométrico, outra forma que agiliza a busca por nossas equipes.

Quais são os serviços que estão disponíveis na operação especial?

- 18 painéis eletrônicos de mensagens informarão, em tempo real, as condições da pista e do tráfego e o tempo estimado de viagem entre as cidades dos trechos de maior movimento.

- 21 postos de atendimento entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), com estacionamento, banheiros, fraldários, água e área de descanso.

- 23 veículos de inspeção circularão pelo trecho sob concessão 24 horas por dia, com profissionais preparados para auxiliar os usuários em diversas situações.

- 28 ambulâncias para resgate e socorro médico.

- 30 guinchos para remoção de veículos leves e pesados.

- Viaturas de resgate de animais e combate a incêndios.

MG-353

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, realiza nesta quinta- feira (6) o lançamento conjunto da Operação Semana Santa 2023. O lançamento será feito em conjunto com a Polícia Militar de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros Militar, SAMU, Agentes do DEER/MG, PM's da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães Adestrados) e aeronave da 4ª BRAVE. A operação será realizada entre os dias 6 e 9 de abril.

Segundo a corporação, será empregado todo efetivo da 4ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária (4ª Cia PM Rv), incluindo militares do setor administrativo. A operação terá como objetivos a prevenção e repressão criminal nas estradas, bem como fiscalização de trânsito para a redução de acidentes.

As ações serão voltadas para rodovias estaduais e federais delegadas à PM Rv, com abordagens a veículos e condutores, buscas de ilícitos como armas e drogas, bem como fiscalização de trânsito com uso de etilometro, visando atender a todos os 86 municípios que compõe a circunscrição da 4ª Cia PM Rv, Zona da Mata.

A Polícia Militar Rodoviária destaca que as operações são todas voltadas para a segurança nas rodovias, e orienta os construtores a atentar para as regras de trânsito, destacando aquelas que colocam o motorista em maior risco como ultrapassagens em locais proibidos, embriaguez ao volante, uso indevido de celular, falta de cinto de segurança, falta de equipamentos obrigatórios.



MG-353, KM 70.

A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, realizará nesta quinta- feira (06) o lançamento conjunto da Operação Semana Santa 2023. O lançamento será feito em conjunto com a Polícia Militar de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros Militar, SAMU, Agentes do DEER/MG, PM's da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães Adestrados) e aeronave da 4ª BRAVE. A operação será realizada entre os dias 06 e 09 de abril.

Será empregado todo efetivo da 4ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária (4ª Cia PM Rv), incluindo militares do setor administrativo. A operação terá como objetivos a prevenção e repressão criminal nas estradas, bem como fiscalização de trânsito para a redução de acidentes.

As ações serão voltadas para rodovias estaduais e federais delegadas à PM Rv, com abordagens a veículos e condutores, buscas de ilícitos como armas e drogas, bem como fiscalização de trânsito com uso de etilometro, visando atender a todos os 86 municípios que compõe a circunscrição da 4ª Cia PM Rv, Zona da Mata.

A Polícia Militar Rodoviária destaca que as operações são todas voltadas para a segurança nas rodovias, e orienta os construtores a atentar para as regras de trânsito, destacando aquelas que colocam o motorista em maior risco como ultrapassagens em locais proibidos, embriaguez ao volante, uso indevido de celular, falta de cinto de segurança, falta de equipamentos obrigatórios.

As BR´s, 267, 262, 267, 365 E 381 também serão fiscalizadas na Operação.

Tags:

Acidentes | animais | BR-040 | Geral | passagens suspensas