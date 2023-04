A Quinta-feira Santa marca o início do Tríduo Pascal e a reunião do clero, em juiz de Fora. o Tríduo Pascal é a preparação para a grande celebração da Páscoa, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, o pecado, o sofrimento e o inferno. Os pontos centrais deste dia são a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial e o novo mandamento do amor que Jesus deu aos seus discípulos.

Na manhã desta quinda, tradicionalmente, celebra-se a Solene Missa dos Santos Óleos na Catedral Metropolitana. Este nome deve-se à bênção dos Óleos dos Catecúmenos e dos Enfermos e à consagração do Óleo do Crisma ocorridas durante a celebração. A Eucaristia reúne todo o clero da Arquidiocese de Juiz de Fora e, por isso, também pode ser chamada de Missa da Unidade. Nesse espírito, em 2023, a Igreja Particular de Juiz de Fora inclui a intenção de Ação de Graças pelos 90 anos de vida do Arcebispo Emérito, Dom Eurico dos Santos Veloso, que serão completados no dia 13 de abril.

À noite, as paróquias celebram a Ceia do Senhor, lembrando o episódio da Última Ceia, no qual Jesus Cristo ofereceu o seu Corpo e Sangue sob as espécies do Pão e do Vinho, e os entregou para os Apóstolos para que os tomassem, mandando-lhes também oferecer aos seus sucessores. Na ocasião, ocorre ainda a cerimônia do Lava-Pés, a transladação do Santíssimo Sacramento e adoração silenciosa.

Confira a programação das celebrações desta quinta-feira (6) nas paróquias de Juiz de Fora e região:

Juiz de Fora

Catedral Metropolitana – Centro

9h – Missa dos Santos Óleos

19h – Missa da Ceia do Senhor, seguida de transladação do Santíssimo para o salão paroquial e adoração até 22h

Paróquia Bom Pastor - Bom Pastor

16h – Missa de lava-pés

19h – Missa Solene da Instituição da Eucaristia e lava-pés na Matriz

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

19h – Solene Celebração Eucarística, cerimônia de Lava pés e Adoração

Paróquia Divino Espírito Santo - Progresso

19h – Missa da Ceia do Senhor

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

19h30 – Santa Missa da Instituição da Eucaristia e Lava pés na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

19h – Missa do lava-pés e Ceia do Senhor

21h – Adoração ao Santíssimo Sacramento até 23h

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

19h – Missa e cerimônia do lava-pés na Matriz, seguida Adoração até às 23h

19h – Cerimônia do pés-pés na Igreja Santa Cecília

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

21h – Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés

logo após, Adoração ao Santíssimo até 00h

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

20h - Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

19h30 – Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés na Matriz e na Comunidade Divino Espírito Santo

19h30 – Celebração da Ceia do Senhor e Lava-pés nas Comunidades Nossa Senhora de Fátima e Monte Serrat

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

16h – Celebração Eucarística dedicada à terceira idade, com unção dos enfermos na Capela São Roque

10h – Solene Missa da Instituição da Eucaristia e cerimônia do lava-pés na Matriz. Haverá translado do santíssimo para o Salão Paroquial, seguido de Vigília até às 23h

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

18h – Santa Missa da Ceia do Senhor em Toledos

19h – Santa Missa da Ceia do Senhor e translado do Santíssimo, seguido de Adoração até às 00h em Valadares

20h - Santa Missa da Ceia do Senhor na Matriz

Com translado do Santíssimo, seguido de Adoração até às 00h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

18h – Missa da Ceia do Senhor nas capelas Sagrada Família e no Verbo Divino

20h – Missa da Ceia do Senhor na Matriz e na Capela São Lucas

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

19h30 – Missa Solene da Ceia do Senhor, rito do lava-pés, translado do Santíssimo e Vigília Eucarística até meia noite

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

19h30 – Missa da Ceia do Senhor e Lava Pés. Em seguida adoração da Santíssimo Sacramento

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

19h – Celebração na Comunidade São Sebastião

20h – Celebrações na Matriz, na Comunidade Santa Clara e na Comunidade Nossa Senhora do Carmo

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

19h – Missa da Ceia do Senhor e celebração do rito do lava-pés na Matriz

19h – Celebração da Ceia do Senhor e do rito do lava-pés na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes

Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Sarandira

16h - Celebração da Ceia do Senhor e do rito do lava-pés

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

18h – Celebração do Lava-pés nas Comunidades Nossa Senhora Aparecida e Matriz

20h - Celebração do Lava-pés nas Comunidades Nossa Senhora da Glória e São Francisco de Assis

Logo após as celebrações, transladação do Santíssimo Sacramento e adoração até às 23h

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

19h – Santa Missa da Instituição da Eucaristia e de Lava-pés

20h30 - Transladação do Santíssimo Sacramento e adoração até às 00h

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

19h – Santa Missa da Instituição da Eucaristia e de Lava-pés

Logo após, transladação do Santíssimo Sacramento e adoração silenciosa até às 23h

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas

19h30 – Santa Missa da Instituição da Eucaristia e de Lava-pés

20h30 - Transladação do Santíssimo Sacramento e adoração até às 23h

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

16h – Lava-pés com as crianças

19h30 – Santa Missa da Ceia do Senhor

Em seguida, Adoração e Vigília

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu

19h – Santa Missa da Instituição da Eucaristia e de Lava-pés

Em seguida, Adoração até às 23h

Paróquia Santa Ana – Vila Ideal

19h30 – Santa Missa da Instituição da Eucaristia e de Lava-pés

Seguida de transladação do Santíssimo Sacramento e adoração até às 00h

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

19h30 – Solene Celebração da Ceia do Senhor com a cerimônia do lava-pés, em seguida Vigília Pascal na Igreja Santa Filomena (Quintas da Avenida)

19h30 – Solene Celebração da Ceia do Senhor com a cerimônia do lava-pés, em seguida Vigília Pascal na Igreja São Francisco de Assis (Parque Guarani)

20h - Solene Celebração da Ceia do Senhor com a cerimônia do lava-pés. Transladação do Santíssimo, em seguida Vigília Pascal na Matriz



Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

19h – Missa da Ceia do Senhor com a cerimônia do lava-pés nas Comunidades São Miguel e São José

19h – Celebração da Ceia do Senhor e lava-pés nas Comunidades Nossa Senhora Aparecida e Imaculada Conceição

21h – Missa na Ceia do Senhor com a cerimônia do lava-pés na Matriz e na Comunidade Cristo Amor Misericordioso

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

15h – Missa na Matriz com lava-pés com as crianças

15h - Santa Missa com lava-pés com as crianças na Comunidade Santos Arcanjos

19h – Celebração da Ceia do Senhor com lava-pés nas Comunidades Jesus Misericordioso, Santa Maria e São Lucas

19h30 – Missa da Ceia do Senhor na Matriz, logo após Vigília durante toda a madrugada

Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha

18h – Ceia do Senhor e lava-pés na Capela Mãe Peregrina

19h30 – Ceia do Senhor e lava-pés na Matriz e na Capela São Cristóvão

20h - Ceia do Senhor e lava-pés na Capela Nossa Senhora das Graças

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

18h - Missa da Ceia do Senhor na Igreja Menino Jesus de Praga (Poço Rico)

19h – Missa da Ceia do Senhor no Santuário São Judas Tadeu (Furtado de Menezes)

20h – Missa da Ceia do Senhor na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Olavo Costa)

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

18h – Missa da Ceia do Senhor na Comunidade do Divino Espírito Santo

19h – Missa da Ceia do Senhor na Matriz

Paróquia São Benedito – São Benedito

19h – Missa com celebração do lava-pés na Matriz

Adoração ao Santíssimo Sacramento até às 22h



Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

19h – Missa da Ceia do Senhor e lava-pés na Matriz

Seguida de Adoração até às 00h

Paróquia São Geraldo - Teixeiras

20h – Solene Celebração Eucaristia, seguida de Vigília até 00h na Matriz, Comunidade São Domingos (Teixeiras) e na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística (Marilândia)

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

19h30 – Solene Ceia do Senhor com cerimônia do lava-pés na Matriz

Seguida de transladação do Santíssimo Sacramento e Adoração até meia noite

Paróquia São Jorge – Melquita

19h – Missa Solene com cerimônia do lava-pés

Paróquia São José – Costa Carvalho

19h – Solene Missa da Ceia do Senhor

Em seguida, Vigília Eucaristia até às 23h

Paróquia São Mateus – São Mateus

19h – Missa da Ceia do Senhor na Matriz

Após a celebração, adoração silenciosa até 00h



Paróquia São Pedro – São Pedro

19h30 – Celebração da Instituição da Eucaristia e lava-pés nas comunidades Nossa Senhora da Penha, Santa Rita, Santo Antônio e Matriz



Paróquia São Pio X – Ipiranga

15h – Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés com as crianças

19h30 – Missa da Ceia do Senhor em todas as comunidades da paróquia

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

15h – Lava-pés da Catequese na Comunidade Santa Maria Eterna (Humaitá)

18h – Missa da Ceia do Senhor na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Dias Tavares)

20h - Solene Ceia do Senhor com cerimônia do lava-pés na Matriz

Seguida de transladação do Santíssimo Sacramento e Adoração até meia noite

21h – Missa da Ceia do Senhor na Comunidade Santa Maria Eterna (Humaitá)

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia

19h – Missa da Ceia do Senhor na Matriz

Em seguida, adoração ao Santíssimo até às 22h

Quase-Paróquia São Geraldo – Filgueiras

19h30 – Celebração da Ceia do Senhor e cerimônia do lava-pés

Capela Santa Maria Eufrásia – Alto dos Passos

19h30 – Celebração da Ceia do Senhor e lava-pés

Capela Senhor dos Passos – Santa Casa de Misericórdia

18h30 – Missa da Ceia do Senhor

Cenáculo São João Evangelista – Centro

7h – Liturgia as horas

12h15 – Hora Média

18h – Celebração Eucarística, em seguida Vigília Eucarística

Igreja São Sebastião – Centro

19h – Celebração da Ceia do Senhor e lava-pés

Em seguida, adoração ao Santíssimo Sacramente até às 22h

Demais cidades do território arquidiocesano

Paróquia Nosso Senhor do Bonfim – Aracitaba/MG

19h - Cerimônia do lava-pés. Logo após, transladação do Santíssimo Sacramento para a capela Santo Antônio, onde acontece adoração até meia noite

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Arantina/MG

19h – Missa da Ceia do Senhora, lava-pés e adoração ao Santíssimo até 00h

Paróquia Santa Ana – Belmiro Braga/MG

19h- Missa com cerimônia do Lava-pés

Em seguida, adoração ao Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Bias Fortes/MG

18h - Missa da Ceia do Senhor na Matriz

Paróquia São José – Bicas/MG

19h – Missa da Ceia do Senhor na Matriz. Logo após, transladação do Santíssimo Sacramento e adoração até meia noite

Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Bocaina de Minas/MG

18h30 - Carreata com o Quadro de Nossa Senhora Mãe da Igreja e o relicário devocional, saindo da Capela São Lázaro para a Matriz

19h – Santa Missa com rito do lava-pés

Em seguida, adoração ao Santíssimo Sacramento até meia noite

Paróquia Bom Jesus do Matozinhos – Bom Jardim de Minas/MG

10h – Celebração do lava-pés com as crianças na Matriz

19h – Santa Missa do lava-pés na Matriz

Em seguida, translado e adoração ao Santíssimo Sacramento até meia noite

Paróquia São Sebastião – Chácara/MG

19h30 – Missa com cerimônia do lava-pés na Matriz

Paróquia Santo Antônio – Chiador/MG

19h – Via-Sacra nas comunidades

18h – Procissão e Sermão do Encontro na Matriz

Paróquia São Vicente de Paulo – Coronel Pacheco /MG

20h – Missa da Ceia do Senhor, lava-pés e adoração na Matriz

Paróquia Santíssima Trindade – Descoberto/MG

19h - Missa da Ceia do Senhor e lava-pés na Matriz

Em seguida, adoração do Santíssimo Sacramento até às 00h

Paróquia Santo Antônio - Ewbank da Câmara/MG

19h30 – Missa da Instituição da Eucaristia e lava-pés

Em seguida, adoração do Santíssimo Sacramento até às 00h

Paróquia Santo Antônio – Goianá/MG

19h – Solene Missa da Ceia do Senhor com cerimônia do lava-pés na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Guarará/MG

19h – Solene Missa da Ceia do Senhor com cerimônia do lava-pés na Matriz

Em seguida, transladação do Santíssimo e Adoração até às 00h

Paróquia Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento – Liberdade/MG

19h – Solene Missa da Ceia do Senhor com cerimônia do lava-pés na Basílica

Em seguida, transladação do Santíssimo até o salão paroquial e adoração até às 06h

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Lima Duarte/MG

19h – Missa da Ceia do Senhor na Igreja São José Operário (São José dos Lopes)

20h30 – Solene Missa da Ceia do Senhor na Matriz

21h – Solene Missa da Ceia do Senhor na Igreja Santa Teresinha

Após as celebrações, haverá adoração ao Santíssimo até às 00h

Paróquia Santuário Nossa Senhora das Mercês – Mar de Espanha/MG

17h – Celebração do lava-pés com as crianças na Igreja Nossa Senhora do Rosário (Centro)

18h – Celebração da palavra na Igreja São José

19h30 – Celebração na Igreja São Sebastião (Engenho Novo) e Divino Espírito Santo (Saudade)

20h – Missa Solene da Ceia do Senhor e lava-pés no Santuário



Paróquia São Sebastião – Maripá de Minas/MG

19h – Missa da Ceia do Senhor e lava-pés

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Matias Barbosa/MG

19h30 – Missa da Ceia do Senhor na Matriz

19h30 – Missas nas comunidades Igreja Nossa Senhora de Fátima (Monte Alegre) e Igreja Nossa Senhora da Penha (Nossa Senhora da Penha)

Paróquia Santo Antônio – Olaria/MG

17h – Missa da Ceia do Senhor e Rito do lava-pés na Igreja São Domingos

20h – Missa da Ceia do Senhor e Rito do lava-pés na Matriz

em seguida, transladação do Santíssimo sacramento e Vigília Eucarística até às 00h

Paróquia Santo Antônio – Passa Vinte/MG

20h – Solene Celebração Eucarística de Instituição da Eucaristia de Nosso Senhor e Cerimônia do lava-pés

Em seguida, transladação e Adoração do Santíssimo Sacramento, com Vigília até às 00h

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pedro Teixeira/MG

18h – Missa da Ceia do Senhor

Paróquia São Pedro Apóstolo – Pequeri/MG

21h – Missa da Ceia do Senhor com a cerimônia do lava-pés

Em seguida, transladação e Adoração do Santíssimo Sacramento, com Vigília até às 00h

Paróquia Divino Espírito Santo – Piau/MG

19h – Missa da Ceia do Senhor com Adoração do Santíssimo Sacramento

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Rio Novo/MG

20h30 – Missa da Ceia do Senhor

Haverá Vigília durante toda a noite até às 6h

Paróquia Nosso Senhor dos Passos - Rio Preto/MG

17h – Celebração da Ceia com as crianças

19h – Solene Celebração da Instituição da Eucaristia

Após, adoração até meia noite

Paróquia Santa Bárbara – Santa Bárbara do Monte Verde/MG

19h –Missa do lava-pés e, logo após, adoração do Santíssimo Sacramento até às 00h

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Jacutinga/MG

19h – Missa da Ceia do Senhor

21h – Vigília e Adoração ao Santíssimo Sacramento

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita do Ibitipoca/MG

19h – Lava-pés e Missa Solene

Em seguida translado do Santíssimo até a Igreja Nossa Senhora das Dores e adoração até 00h

Paróquia Sant'Ana – Santana do Deserto/MG

19h – Celebração da Ceia do Senhor e lava-pés nas comunidades São Francisco de Paula, Nossa Senhora Rosa Mística, São Sebastião, São José, Nossa Senhora Aparecida (Sossego) e São Pedro

20h – Missa da Ceia do Senhor, lava-pés na Matriz

Em seguida, transladação do Santíssimo Sacramento até a Capela São Vicente, onde acontecerá a adoração até às 00h

Paróquia Sant'Ana - Santana do Garambéu/MG

19h – Lava-pés e Missa Solene

Em seguida translado do Santíssimo até o salão e adoração até 00h

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Santos Dumont/MG

19h30 – Missa Solene da Ceia do Senhor nas comunidades São José Operário e Santo Antônio

21h – Missa Solene da Ceia do Senhor

Logo após, Vigília silenciosa até às 00h



Paróquia São Joaquim e Sant’Ana - Santos Dumont/MG

19h – Celebração do lava-pés, seguida de adoração ao Santíssimo Sacramento na Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Campo Alegre) e na Igreja São João Batista (Calixto)

20h – Santa Missa Solene da Ceia do Senhor na Matriz



Paróquia São Miguel e Almas - Santos Dumont/MG

15h – Lava-pés com as crianças na Igreja dos Passos

18h – Celebração da Ceia do Senhor na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

19h –Celebração da Ceia do Senhor nas igrejas São Pedro e São Paulo e São Antônio

20h – Missa Celebração do lava-pés, seguida de adoração ao Santíssimo Sacramento na Matriz

20h – Celebração da Ceia do Senhor na Comunidade Santo Expedito

Paróquia São Sebastião - Santos Dumont/MG

16h – Lava-pés com as crianças na Igreja dos Passos

20h – Celebração da Ceia do Senhor, lava-pés, transladação do Santíssimo e Vigília de Adoração até meia noite

Paróquia Sagrada Família – São João Nepomuceno/MG

17h – Lava-pés com as crianças na Igreja dos Passos

19h30 – Missa da Ceia do Senhor e lava-pés na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística

Em seguida, transladação do Santíssimo e Vigília silenciosa até meia noite

Paróquia São João Nepomuceno – São João Nepomuceno/MG

20h – Missa da Ceia do Senhor e lava-pés

Logo após, transladação do Santíssimo e adoração até meia noite

Paróquia São Sebastião – Senador Cortes/MG

17h – Missa da Santa Ceia do Senhor na Matriz

20h – Celebração da Santa Ceia do Senhor na Capela Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Nossa Senhora da Glória - Simão Pereira/MG

19h - Celebração com cerimônia do Lava-pés

Em seguida, adoração ao Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição do Formoso (distrito de Santos Dumont/MG)

17h30 – Missa da Santa Ceia do Senhor

19h – Transladação do Santíssimo Sacramento e adoração até às 00h



Paróquia Nossa Senhora das Dores – Dores do Paraibuna (distrito de Santos Dumont/MG)

19h – Solene Celebrarão Eucarística, lava-pés e Instituição da Santíssima Eucaristia

A seguir, transladação do Santíssimo Sacramento e adoração até às 00h

Paróquia São João Batista – São João da Serra (distrito de Santos Dumont/MG)

19h30 – Missa da Santa Ceia do Senhor e transladação do Santíssimo Sacramento

Em seguida, adoração até às 00h

Paróquia São José - São José das Três Ilhas (distrito de Belmiro Braga/MG)

20h - Celebração com cerimônia do Lava-pés

Em seguida, adoração ao Santíssimo

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Taruaçu (distrito de São João Nepomuceno/MG)

6h – Caminhada Penitencial saindo da Matriz

18h – Celebração da Ceia do Senhor

Logo após, transladação do Santíssimo Sacramento e adoração

Quase-Paróquia Santo Antônio de Pádua - Santo Antônio do Rio Grande (distrito de Bocaina de Minas/MG)

19h – Santa Missa da Ceia do Senhor na Igreja Matriz

Em seguida, adoração ao Santíssimo Sacramente até às 00h

Tags:

Ceia do Senhor | Lava-pés | Paixão de Cristo | Sábado Santo | Tríduo Pascal