Um homem de 23 anos e outros dois de 20 anos cada foram detidos pela Polícia Militar, durante operação no Bairro Jardim Natal, na Zona Norte de Juiz de Fora, na tarde desta quarta-feira (5). De acordo com o registro, o trio estava em um local chamado de "Paredão", quando visualizaram as viaturas, fugiram pulando vários imóveis, sendo perseguidos e abordados com o apoio da aeronave Pégasus. Outro apoio foi o cão Airon de Leudegarde, que encontrou parte dos materiais ilícitos, entre eles, uma porção de cocaína, 11 tubos preenchidos com a mesma substância, seis tabletes de maconha, 35 buchas da mesma droga, 18 embalagens próprias para o embalo de entorpecentes quatro balanças de precisão e ainda dois revólveres calibre 38, com 10 munições com o mesmo calibre e R$234.







