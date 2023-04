A ideia de trocar ovos de chocolate se tornou uma forma de reverenciar a renovação da vida, por meio da tradição cristã. A troca de doces é um momento muito esperado por crianças e até mesmo adultos, que se fartam em delícias, que apesar de um apelo muito tradicional em formatos e sabores, também recebe incrementos a cada ano.

Em pesquisa de preços divulgada pela Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (Procon), na qual a equipe do Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos, foi às ruas para coletar os valores de potenciais produtos a serem consumidos nesse período. O que o levantamento mostra, considerando dez tipos de ovos de páscoa, com pesos entre 80g e 332g, disponíveis em seis diferentes lojas da cidade, é que não foram observadas grandes variações de preços nos ovos de páscoa sem brindes. Porém, o órgão recomenda que, a depender da quantidade desejada, é recomendável a busca pelo menor preço, ou pesquisar em diferentes estabelecimentos caso compre diferentes marcas.

A maior variação encontrada, conforme a pesquisa, foi um produto de 150g, que contém brinde e o preço teve diferença de 11% entre um estabelecimento e outro. Ainda conforme o trabalho, foi apontada grande variação no preço de ovos com brindes licenciados e genéricos, que chegam a 36%. O ovo mais caro custa R$78,99 e o mais barato, R$17,99. O levantamento completo pode ser conferido no link.



Por outra via, fora dos supermercados e das franquias que vendem os chocolates, empreendedores aumentam a produção para suprir a demanda voltada para produtos produtos artesanais.

A empreendedora Larissa Martins começou no mercado vendendo brownies. Com a aproximação da Páscoa, ela decidiu oferecer entre os produtos que vende o ovo de colher de brownie. “Testei as receitas e formas e deu super certo. Nisso, tirei as fotos, montei o cardápio e mandei para todos os clientes em brownie, postei nas redes sociais, e fui me preparando com antecedência para receber as encomendas e anotando e começando o cálculo dos ingredientes e quantidade deles que iria gastar.”

Com uma produção pequena pela marca London Brownies, Larissa estabeleceu uma meta pessoal e também um sonho. “Não pensei em nada gigantesco, acima de 50, por exemplo, mas para minha surpresa e alegria, com o apoio dos meus amigos e pais consegui atingir minha meta. Faltaram apenas duas unidades para atingir meu sonho de meta, então vejo de uma forma muito positiva”, comemora.” Entre os sabores com os quais trabalhou, ninho com nutella foi o mais procurado e comprado. “É o que as pessoas mais gostam, e em segundo lugar óreo com ninho, o ninho ou a nutella ou a mistura dos dois é algo que as pessoas amam no doce. Eu entendo, porque é o meu favorito também.”Larissa já planeja se preparar e expandir a marca para a próxima Páscoa. “Para o ano que vem, teremos uma Páscoa de objetivos e metas maiores e trazer ainda mais alegria para as pessoas através do sabor”.

Para a empresária do Espaço Bruleé Café e Confeitaria, professora do Instituto Gastronômico das Américas (IGA), consultora e professora particular, Larissa Nascimento, para quem quer empreender no ramo da alimentação de confeitaria, o primeiro passo é o cuidado com a higiene e limpeza do ambiente. “A pessoa tem que optar também por ingredientes de qualidade para começar a trabalhar. Esse é um cuidado importante,a pessoa tem que ter e investir um pouco mais em embalagens bonitinhas, ter cuidado com o produto para conseguir agregar valor”.

A criatividade na hora de empreender não tem limites, segundo Larissa. “Hoje vemos ovo de sushi, ovo de empadão, isso é um reflexo de todos os nichos de mercado do ramo de alimentação querendo abraçar à época da festividade e abocanhar essas vendas.” Ela complementa que tem alunos que vendem cookies, clientes de consultoria que estão fazendo ovos em formato de cookie recheados, por exemplo.

“Tem cliente que vende brownie e faz ovo de brownie, que eu tenho na minha confeitaria também. Todo mundo está se adequando. Mas para quem trabalha com a confeitaria, em geral, trabalhar com produtos tradicionais é uma chance garantida de venda, podemos inovar sim, mas não podemos fugir do tradicional, porque vende a qualquer momento. O diferente, as pessoas ainda têm uma restrição, compram, porém, com medo”, avalia a professora.

Quem quer empreender no ramo de confeitaria, ainda de acordo com a consultora, o primeiro caminho é investir no aprendizado.”Precisa de capacitar, fazer cursos e, também, estudar a respeito de tudo o que envolve o empreendedorismo, administração, marketing. Hoje em dia, só fazer coisas gostosas não basta, para a pessoa empreender e conseguir se destacar, precisa investir em marketing, precisa saber administrar o dinheiro que entra, reinvestir, além de fazer os cursos capacitantes para elaborar boas receitas, é fundamental investir nessas áreas que achamos ser secundárias, mas acabam sendo pilares do empreendedorismo”.

Procon reforça orientações

O Procon indica uma série de ações para que as pessoas não sejam lesadas nas compras para a Páscoa, entre elas: verificar a validade; verificar elementos que possam causar alergia (lactose, glúten); Ovos com brinquedos ou brindes no interior: a embalagem deve ter

o selo de certificação de segurança do Inmetro, pois é esse selo que garante a segurança do brinquedo, principalmente para as crianças menores; Observar se a embalagem contém furos, violações, ou amassados;

Ainda na linha de orientação, o órgão ressalta que é preciso estar atento ao armazenamento do alimento: “o chocolate deve estar na temperatura adequada, que, conforme as informações da Vigilância, é de aproximadamente 18°C para que o chocolate não derreta. Quando ocorre de o produto amolecer, ele faz a separação da gordura e adquire uma coloração esbranquiçada e sabor desagradável, mesmo estando dentro da validade”.

Para os produtos artesanais e caseiros, a orientação é observar o local e procedimentos de

fabricação, assim como o armazenamento; Cestas com produtos de Páscoa devem conter um rótulo ou etiqueta externa, na embalagem maior, com a descrição dos produtos contidos, com referências de peso e quantidade; Ovos de marcas famosas, personagens ou marcas licenciadas tendem a ser mais caras; Verifique os preços informados nas vitrines e no produto. Se o preço for diferente, prevalece o menor preço; Verifique se está comprando um produto de chocolate ou um produto de cacau. Para ser considerado produto de chocolate, o produto deve ter pelo menos 25% de cacau; Evite levar crianças nas compras, já que as publicidades são muito direcionadas a elas, possibilitando escolher mais

conscientemente, considerando preço, peso e outros fatores; Pesquise os preços entre lojas;

Durante as compras, o Procon também indica que se o consumidor for presentear várias pessoas, deverá fazer uma lista e revisá-la , para ter certeza do que irá comprar. “Priorize crianças e pessoas mais próximas, para evitar gastos desnecessários; Considere se é melhor comprar ovos ou barras de chocolate. Crianças tendem a preferir os ovos, mas adultos podem aceitar barras ou bombons; Se você não se preocupa com a data, uma dica é comprar após a Páscoa, pois muitas lojas fazem liquidação do estoque e o preço

tende a cair.”