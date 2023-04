O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai manter o funcionamento normal de todos os serviços operacionais, como coleta seletiva e domiciliar, capina, varrição, lavação e ecopontos durante a Semana Santa. O expediente operacional será interrompido apenas nesta sexta-feira, 7. Neste dia, apenas o serviço de varrição atuará na região central da cidade. O Demlurb reforça o pedido para que a população não descarte o lixo neste dia, pois não haverá coleta.

No sábado, 8, as ações operacionais retornam normalmente, como coleta, capina e varrição. Além disso, em caráter excepcional, a região central da cidade vai receber uma limpeza, nos principais pontos, pela equipe de lavação.

O setor administrativo atua até quarta-feira, 5, retornando às atividades na segunda-feira, 10.

Pedidos de zeladoria nas vias públicas, como roçada, capina e varrição podem ser feitos pelo Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, através do número (32) 3690-7241, por telefone ou WhatsApp.