Três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de três anos, em um acidente entre três carros na manhã desta quinta (06) na Estrada União Indústria, BR-267, em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, uma camionete Nissan se deslocava por um acesso ao bairro Niterói e teria entrado na BR-267 sem os devidos cuidados, momento em que um Renault Duster, que estava em um sentido diferente bateu na caminhonete. Logo em seguida um Jeep Compass, que também passava pela via bateu na caminhonete. Com o impacto a caminhonete acabou capotando.

De acordo com informações do SAMU, o condutor de um dos veículos, um homem de 21 anos, teve um corte na cabeça e um galo, e sentia dores no tórax e nos membros superiores. A criança, de três anos, teve um corte na testa, uma lesão no olho direito, um corte na boca e apresentava sangramento no nariz. A condutora de outro carro, uma mulher de 23 anos, apresentava dor abdominal e tinha marca de cinto de segurança na região.



Inicialmente as três vítimas foram socorridas para um hospital em Bom Jardim de Minas, mas segundo o SAMU, elas já foram transferidas para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) em Juiz de Fora.

