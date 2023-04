Um homem de 33 anos foi executado a tiros na tarde desta quinta-feira (6), na Avenida Brasil, na altura do Bairro Vitorino Braga. O homicídio foi confirmado no local em que o crime ocorreu. A vítima tem uma série de registros policiais como autor de tráfico, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, de acordo com informações preliminares. A Polícia Militar, no momento, realiza buscas e apura autoria e motivação do ocorrido.