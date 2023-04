Um adolescente de 15 anos foi identificado como um dos participantes do sequestro de dois primos, registrado pela Polícia Militar na quinta-feira (6), no Bairro São Benedito, Zona Sudeste da cidade. Conforme o registro da ocorrência, as vítimas foram até o local do crime, para combinarem a venda de um celular, cuja negociação ocorreu por meio do whatsapp. Os dois foram surpreendidos por três autores. Os infratores agrediram as vítimas e as ameaçaram com uma arma de fogo. Na sequência, o trio infrator obrigou os primos a entrarem no veículo, enquanto um deles assumiu a direção.

A atualização da PM sobre a sequência das ações sobre o caso, indica a identificação e qualificação de outras quatro pessoas no crime: dois homens, um de 41 anos e outro de 18 anos, uma mulher de 35 anos e outra adolescente de 15 anos. O garoto que confirmou a participação no caso, foi reconhecido por uma das vítimas, mas disse aos militares que desconhece a localização dos demais envolvidos. O rapaz foi apreendido e encaminhado para a Delegacia.

Durante o sequestro, na quinta-feira, autores entraram em contato com familiares das vítimas exigindo transferência de valores via pix. Os familiares afirmaram não ter dinheiro e não realizaram a transferência. As vítimas foram amarradas em um matagal, que fica próximo ao Monte Adonai, ainda no São Benedito. Os autores fugiram no carro das vítimas, com três aparelhos.

O carro foi abandonado na Rua São Vicente, estando um dos celulares subtraídos dentro do veiculo. As vítimas conseguiram se soltar e pedir ajuda. A Patrulha de Operações da 70 Cia da PM conseguiu localizar o endereço da suposta compradora do aparelho, por meio do número de telefone utilizado. Em contato no local, uma mulher afirmou que o telefone pertence a sua filha que saiu de casa na segunda-feira e foi para a casa do namorado, morador do São Benedito. Após ouvir o áudio enviado pelo aparelho, a genitora afirmou que a voz constante nos áudios é da madrasta do namorado de sua filha, mas não soube informar mais dados.