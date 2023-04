Uma loja de eletrônicos foi assaltada na sexta-feira (6) no Bairro São Mateus, Zona Sul de Juiz de Fora. Segundo o registro de ocorrência, o autor estava com uma arma de fogo durante a ação criminosa. Ele teria ainda contado com o auxílio de um segundo envolvido. Um dos autores foi localizado no Bairro Furtado de Menezes, Zona Sudeste e, com ele, foram encontradas uma réplica de pistola, um fone de ouvido, uma balança de precisão, um boné, R$70, uma mochila, um maço de cigarro, um fone de ouvido, um barbeador e uma caixa de som.



O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia.







