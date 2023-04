Uma jovem, de 22 anos, morreu, após ser atingida por um tiro acidental disparado pelo namorado dela, de 18 anos, na casa dele, na madrugada deste domingo (09) no bairro Bonfim, Zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, foi repassado incialmente que a vítima teria sido atingida no peito. Ao chegarem no local encontraram o namorado dela com a cabeça da vítima em seu colo tentando reanimá-la e a ela possuía um ferimento no pescoço.

Incialmente, o namorado dela apresentou a versão de que a vítima teria desembarcado de um carro de aplicativo, que havia saído da casa dela com destino à casa dele, e que quando estava saindo do carro um tiro, disparado por um desconhecido, teria atingido a vítima.

Porém, diante do nervosismo do jovem, a equipe desconfiou de sua versão e, autorizados pela tia do suspeito, entraram na casa dele e iniciaram uma busca. No quarto do jovem encontraram bebida alcoólica, cigarro de maconha, uma munição intacta e vestígios de sangue no chão, parede e lençol.

Perguntando novamente sobre o que aconteceu, o jovem relatou então que a vítima teria chegado em sua casa e após ir para o seu quarto deitou na cama, momento em que o jovem mostrou a arma pra ela e a vítima começou a manuseá-la. O jovem retirou a arma da mão da namorada e, de acordo com seu relato, o cano estava voltado para a vítima e a arma disparou atingindo seu pescoço.

O jovem relatou que escondeu a arma, um revólver calibre 32, dentro de uma touca em um vaso de planta do outro lado da calçada, próximo à sua casa. O armamento foi encontrado pelos militares contendo seis munições no tambor, quatro intactas, uma picotada e uma deflagrada. Junto com o revólver haviam outras duas munições calibre 32.

O suspeito relatou aos policiais que comprou a arma cerca de cinco meses antes do ocorrido em uma rede social por R$2.500.

O SAMU foi acionado e tentou reanimar a vítima, mas o óbito foi constatado no local.

O jovem foi preso por homícidio e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.