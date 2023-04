As aulas nas escolas de Juiz de Fora retornaram com um reforço nas ações de segurança. A Polícia Militar lançou a Operação no Instituto Estadual de Educação no Centro, na manhã desta segunda-feira (10). A ação contará com a presença de todos os policiais do turno direcionados para a patrulha ao redor das áreas escolares. Também nesta segunda-feira (10), a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora reafirmou a contratação de porteiros para atuar nas escolas municipais.Conforme o Executivo, o chamamento foi executado antes dos casos recentes de ataques a instituições de ensino no país, conforme publicou o jornalista Ricardo Ribeiro na coluna "Nos Bastidores"



O objetivo, segundo a PM é proteger o ambiente escolar, garantindo o bem-estar dos estudantes, dos professores e demais funcionários das instituições. O plano é composto por um conjunto de ações integradas, que visam a prevenir a criminalidade e a violência nas proximidades e no interior das escolas. Esse direcionamento ao encontro do que é definido pela Operação de Proteção Escolar, que será desenvolvida em todo o Estado. Todas as iniciativas são respostas preventivas do Estado à onda de violência registrada em escolas de São Paulo e Santa Catarina.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, entre as metas está garantir a proteção dos estudantes tanto no deslocamento para a entrada nas instituições de ensino, quanto no retorno para casa. Além disso, é fomentada a participação no Conselho Comunitário de Segurança Escolar, integrando pais, professores, estudantes e funcionários; ações de prevenção à violência e respeito aos Direitos Humanos.

Para cumprir com esses objetivos a Secretaria de Estado de Educação firmou um termo de descentralização de crédito orçamentário, por meio do qual serão entregues 127 novas viaturas, sendo que 83 delas serão direcionadas para a Patrulha Escolar, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) receberá 28 novos veículos e outras 16 viaturas serão destinadas ao Programa de Educação Ambiental (Progea).

Outra ferramenta divulgada no sentido de proteção dos ambientes de ensino é o canal exclusivo para o compartilhamento de informações de ameaças e ataques contra as escolas, que deve ser feito por meio da página do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é uma parceria com a Safernet Brasil. https://www.gov.br/mj/pt-br/escolasegura

A agenda de ações para reforço da prevenção prevê, ainda, palestras e outras ações educativas e de prevenção para fortalecer a rede, criando uma rotina educativa. A ideia é que a PM faça mais visitas às escolas, dando dicas de segurança, de autoproteção, conectando as escolas e a comunidade.



Boatos

A PM também fez um alerta sobre notícias falsas e boatos que têm circulado nas redes sociais e causado insegurança entre a comunidade escolar de todo o estado,,informando que a inteligência da polícia não detectou anormalidades em Minas Gerais. "Quase a totalidade das informações checadas por nós são inverídicas", diz Cristiano Araújo, da Sala de Imprensa da corporação da Polícia Militar de Minas Gerais.





A Polícia Militar reforçou que toda ameaça que chega à corporação é checada. Essa informação ou ameaça passa a ser considerada boato somente após a instituição concluir a verificação de procedência e conteúdo. Nesse sentido, alertou o capitão Cristiano Araújo, as pessoas não devem consumir como verdade - e de imediato - tudo o que é publicado na Internet.

Ele ressaltou, ainda, que as forças de segurança seguem sempre mobilizadas para a melhor resposta de segurança e proteção aos mineiros.

"Episódios de violência causam sensação de insegurança generalizada, mas não estamos alheios. Todos os nossos esforços estão voltados para fortalecer essa rede de proteção. Ameaça para uma escola significa ameaça para todas", disse. "Neste momento, reitero, não há qualquer lastro de ameaça de ataque a escola em Minas detectado pelos órgãos de inteligência", concluiu.