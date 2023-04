A Prefeitura de Matias Barbosa, em parceria com a Fundação Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, produziu um vídeo sobre a Inconfidência Mineira. Segundo a Prefeitura, o objeto de estudo para a produção do material foi o quadro “Jornada dos Mártires”, de Antônio Parreiras.

O Executivo ressaltou que a obra de 1928 foi encomendada pelo então prefeito de Juiz de Fora, Agostinho Pestana da Silva Neto, a fim de destacar a participação da região em uma das maiores revoltas organizadas contra a Coroa portuguesa durante o período colonial. No vídeo, a historiadora Rosane Carmanini Ferraz destaca algumas ilustrações na tela, como a Capela do Rosário e a representação do que seria a passagem dos inconfidentes a caminho do Rio de Janeiro onde seriam julgados.

A obra representa um momento anterior à criação do município de Matias Barbosa. Na época, o local fazia parte da Fazenda de Nossa Senhora da Conceição do Registro do Caminho Novo.

O vídeo está disponível nas redes sociais da Prefeitura e será exibido para alunos da Rede Municipal de Ensino de Matias Barbosa. Além do conteúdo didático, o vídeo abre as comemorações do período. Nos dias 20 e 21, o município promoverá a Festa da Inconfidência, que contará com cavalgada, visita guiada à capela, shows e festa gastronômica.

A obra está em exibição na exposição “Fios de Memória: a formação das coleções do Museu Mariano Procópio”. A visitação ocorre de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados e domingos, das 10h30 às 16h. A visitação ao museu é gratuita.

Veja o vídeo.

