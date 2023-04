A partir da próxima segunda-feira (17) o estacionamento do Parque Natural Municipal da Lajinha passa a ser tarifado, conforme previsão do certame realizado em janeiro de 2023, em que a empresa vencedora, TG Conservadora Eirelli, torna-se a responsável pelo gerenciamento da área.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o intuito desta ação, para além da segurança aos usuários do Parque, visa também contribuir para que o dinheiro arrecadado com a permissão de uso seja revertido para melhorias na estrutura da Unidade de Conservação e seja efetivamente usado pelos seus visitantes.



Os valores

Conforme definido pelo edital da licitação, para o início da operação a empresa deveria promover melhorias na estrutura do estacionamento e a partir disso apresentar três orçamentos de preços praticados no mercado local do município para a definição dos valores a serem cobrados.

Com o cumprimentos das exigências por parte da TG Conservadora Eirelli, ficam definidos os seguintes valores:



Até 15 min - Grátis

Fração de 15 min R$ 2,00 (Preço Fixo)

1 hora carro pequeno: R$ 7,00 (Preço Fixo)

1 hora carro médio: R$ 9,00 (Preço Fixo)

1 hora motocicleta: R$ 5,00 (Preço Fixo)

A partir da 1 h - R$ 2,00 a cada hora (acrescido sobre o valor de 1 h)

A partir de 4 horas configura como diária - R$ 25,00 carro pequeno (veículos populares).

A partir de 4 horas configura como diária - R$ 30,00 carro médio (veículos SUV, caminhonetes e vans).

A partir de 4 horas configura como diária - R$ 15,00 motos.

As bicicletas serão isentas de tarifas, mas o usuário deverá estar munido com cadeado para que possa deixar o equipamento em local reservado.



O Parque Natural Municipal da Lajinha

O Parque Natural Municipal da Lajinha está localizado na Avenida Deusdedith Salgado, s/n, no bairro Teixeiras. O funcionamento do parque é de terça-feira à domingo, de 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h30.

Atualmente, a Unidade passa pela revisão do seu Plano de Manejo para que seja definido seus usos e atividades, visando sempre a conservação e preservação do meio ambiente e futuramente contará com unidades de Food Trucks que também serão licitados para atendimento aos visitantes.

Durante os estudos de elaboração do Plano de Manejo foi identificado que mais da metade das pessoas que frequentam o parque vão de transporte público, aplicativo ou a pé.

As linhas de ônibus que atendem ao local são: 190 (Zona Sul), 508 (Av. Deusdedith Salgado), 514 (Cascatinha), 519 (Torreões), 520 (Aeroporto), 521 (Teixeiras), 522 (Teixeiras), 523 (Monte Verde), 528 (Cascatinha), 529 (Monte Verde), 543 (Centro), 546 (Mirante), 590 (Zona Sul) e 518 (Salvaterra).