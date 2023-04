Cerca de 1.115 reclamações foram registradas só no mês de março pelo Serviço de Defesa do Consumidor (Sedecon) da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Conforme o Legislativo, o número chama a atenção se comparado aos dois primeiros meses do ano: em janeiro, houve 525 reclamações e, em fevereiro, 497. No balanço mensal, também destaca-se o valor de tudo o que foi reclamado em março: R$ 3.309.959,82. Isso demonstra que houve um incremento de reclamações.

"Acredito que isso se deve à ampliação do nosso espaço, à melhoria do atendimento, à divulgação e aos resultados positivos para o consumidor”, afirma o coordenador do Sedecon, Nilson Ferreira Neto. Entre os atendimentos prestados pelo órgão de defesa do consumidor da CMJF, os mais procurados no terceiro mês deste ano foram os serviços financeiros, relativos a bancos, financeiras e operadoras de cartões de crédito, com 789 reclamações, mais da metade dos serviços.

Ainda e acordo com a Câmara, o aumento do atendimento nos casos relativos aos serviços financeiros pode ser atribuído à campanha de renegociação de dívidas, promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), da qual o Sedecon participou.

Seguindo os serviços financeiros, estão as audiências realizadas pelo Sedecon: 203 em março e 125 em fevereiro, ou seja, uma diferença de 162,04%. Logo atrás, vêm as empresas de telecomunicações, que registraram 117 reclamações, número 156% maior que o do mês anterior. O responsável pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor da Câmara observa a queda na qualidade do atendimento telefônico das empresas de telefonia. “A maioria dessas empresas tem uma central para atender órgãos de defesa do consumidor, mas essas centrais não têm nos atendido a contento.

Isso faz aumentar o número de audiências realizadas aqui, além, obviamente, de aumentarem as notificações”, explica. Até o dia 11 de abril, o Sedecon teve a demanda de 199 reclamações. Conheça o Sedecon O Sedecon é mais um serviço de atendimento ao público oferecido pela Câmara Municipal de Juiz de Fora. Com o objetivo de defender o cidadão, o programa realiza o atendimento da pessoa que se sentir lesada na aquisição de produtos, planos de saúde, habitação, assuntos financeiros e serviços públicos. O serviço fica no Centro Administrativo da CMJF, localizado à Rua Marechal Deodoro 722. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.