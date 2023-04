Mesmo com a diminuição da massa de ar frio que atuava na Zona da Mata e no Campo das Vertentes, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estima possibilidades de chuvas e trovoadas isoladas para Juiz de Fora no próximo sábado (15) e domingo (16).

Segundo o Inmet, a umidade do ar pode chegar a 100%, com temperaturas variando entre 16°C e 29°C.

O climatologista, Renan Tristão destaca que as temperaturas devem permanecer elevadas no final de semana. "A temperatura fica mais alta em Juiz de Fora e região no sábado e domingo, permanecendo entre 27ºC e 29º. Há grande possibilidade de chuva e trovoada no sábado, porém no domingo a possibilidade de chuva diminui e o sol aparece entre nuvens".

Veja previsão para Zona da Mata

Sábado, em média: máxima 30 °C e mínima 22 °C;

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.



Domingo, em média: máxima 29 °C e mínima 21 °C.

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Tags:

Chuvas | Inmet | meteorologia | tempo