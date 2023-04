Durante o mês de abril, a Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) está celebrando seu aniversário de 170 anos. O primeiro evento dessa data tão marcante é a Exposição Câmara em Memória: 170 Anos de história, que permitirá aos cidadãos um aprofundamento na história de Juiz de Fora. A apresentação está aberta a partir desta sexta (14), no saguão do 3º andar do Palácio Barbosa Lima, prédio da Casa do Povo, e vai até o dia 1º de maio.

Os arquivos da exposição contam a história da cidade desde o período Imperial até os dias atuais. Dentre os documentos do inventário, estão a primeira lei da cidade; a mais antiga ata de Reunião Ordinária presente nos arquivos históricos; o discurso de saudação ao imperador Dom Pedro II durante sua visita a Juiz de Fora; a comunicação de importantes leis à cidade, como a Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea; e até mesmo uma planta das ruas da cidade, elaborada pelo engenheiro francês Howyan no século XIX.



As festividades se estenderão entre os dias 14 e 28 de abril. A programação para celebrar os 170 anos está repleta de atividades: além da exposição, a Câmara também vai promover ações sociais com serviços de saúde e beleza oferecidos gratuitamente no Parque Halfeld; a instauração de uma cápsula do tempo; e a reedição do livro História de Juiz de Fora – até 1950, escrito pelo jornalista Paulino de Oliveira, reeditado e relançado pela Câmara.

Para ver a programação completa clique aqui.