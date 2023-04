A direção do Colégio de Aplicação João XXIII, em Juiz de Fora, encaminhou um e-mail para os pais e responsáveis justificando que não haverá aulas no dia 20 de abril em virtude das mensagens de ataques às escolas, que tem circulado nas redes sociais, com previsão para esta data. Leia o comunicado completo abaixo:

“ É de conhecimento de todos que estamos vivendo e sofrendo as consequências de manifestações de intolerância, desafeto e violência. Nos últimos anos, em particular, foi articulado um conjunto de ações de afronta às escolas e professores e o incentivo a uma cultura do armamento e de violência, e esses fatores, aliados a outros, desencadearam eventos criminosos em escolas, que ceifaram vidas e vitimaram famílias com luto e sofrimento. Nos solidarizamos e compartilhamos da dor por cada vida perdida e pelas demais vítimas da violência que adentrou também o espaço escolar. Compartilhamos ainda, com vocês, responsáveis, das aflições e dos temores que essas situações provocam! Todos nós, gestores, docentes, técnicos administrativos e demais funcionários do CAp. João XXIII estamos atentos e preocupados.

Internamente estamos discutindo e implementando diversas ações a exemplo de:

Instalação de novas câmeras por toda a escola com monitoramento 24 horas;

Maior controle na entrada e saída de pessoas, com marcação prévia de reuniões por responsáveis e identificação na entrada;

Presença de segurança da UFJF durante esses dias;

Discussão interna de ações e orientações para uma cultura da paz, do respeito e da não violência.

Considerando ainda que há a propagação de ameaças de novos ataques, em particular no dia 20/04, decidimos cancelar as aulas nesse dia, para que não haja prejuízo pedagógico com ausência de número expressivo de estudantes e possibilidade de atitudes reativas fomentadas pelo medo e que podem causar mais transtornos que soluções. Nossa decisão, longe de dar voz ao medo, visa resguardar e respeitar nossas e nossos estudantes e profissionais de situações de ansiedade e pouco propícia ao ensino aprendizagem e ao acolhimento.

Conversem com seus filhos sobre empatia, respeito às diferenças e sobre solidariedade. Estejam atentos às interações deles em redes sociais, espaços de referência para as sociabilidades virtuais, mas também para a propagação e articulação da violência e do medo. Contamos com vocês também no respeito às normas estabelecidas, que assegurarão maior segurança de todas e todos.

Vamos incentivar uma cultura da paz e do desarmamento! O espaço escolar deve conservar a esperança e a sabedoria!

Estamos à disposição para o diálogo e na esperança de dias de paz!

Direção do Colégio de Aplicação João XXIII

Na próxima segunda-feira, a Polícia Militar convocou à imprensa para falar sobre a Operação Proteção Escolar