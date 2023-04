Um ônibus da Cometa e um automóvel colidiram na Avenida Presidente Itamar Franco, quase na esquina com a Rua Antônio Passarela, no Centro em Juiz de Fora, nesta sexta-feira (14). Se acordo com o registro, o motorista do ônibus disse que parou no semáforo, que estava vermelho. Em seguida, ele começou a se deslocar para chegar no Cascatinha com o sinal verde, quando um veículo colidiu na lateral.

Ainda conforme o motorista, após o acidente, o condutor do carro saiu do veículo e abandonou o local da batida. O carro estava com o licenciamento atrasado e foi retirado da via. Havia três passageiros no ônibus e nenhum deles se feriu. Além disso o auto de infração de trânsito foi feito.