Um homem de 44 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (14) no Bairro Benfica, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, um jovem, de 31, também foi atingido no abdômen e levado para o hospital com vida. De acordo com os militares, a vítima fatal estava próxima a um ponto de ônibus quando o suspeito, , chegou e realizou os disparos. O suspeito ainda não foi identificado.

Ao chegarem no local, os militares encontraram o corpo foi encontrado caído no chão, coberto com um pano preto e com várias munições ao redor.

A outra vítima que foi atingida foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, mas como não teve a identidade revelada, não foi possível atualizar o estado de saúde.

Os militares ressaltaram que homem que morreu tinha várias passagens pela polícia. O caso será encaminhado para investigação da Polícia Civil.