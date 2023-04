Um homem foi alvo de disparos de arma de fogo no Bairro Nova Era II, Zona Norte na noite desse domingo (16). De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída ao solo, com três perfurações causadas por tiros. O homem foi encaminhado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento Norte, porém, conforme a gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro, onde permanece internada, com risco de vida. A PM divulgou que a autoria da tentativa de homicídio ainda não foi identificada.