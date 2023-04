Um homem de 57 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio registrada na tarde de sábado (15), em um pasto de difícil acesso no Bairro Retiro, Zona Sudeste de Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi retirado do local e levado para o Hospital por familiares, que encontraram a unidade de atendimento do Samu no caminho. A vítima foi para o Hospital de Pronto Socorro e relatou não saber dizer quem efetuou o disparo. Ele disse ainda que devia algum dinheiro para algumas pessoas, mas não informou nomes. A perícia esteve no local para realizar os trabalhos de praxe. Ainda não há, conforme a PM informações que levem à autoria do fato. A vítima permanece internada.