Dois roubos foram registrados ao longo do fim de semana na cidade. Um homem de 33 anos foi assaltado no Bairro Costa Carvalho, Zona Sudeste de Juiz de Fora, na noite de sábado (15). De acordo com o registro, a vítima foi abordada enquanto subia na própria motocicleta e foi abordado por um sujeito que teria uma arma de fogo em mãos. O infrator anunciou a ação, levou o veículo e fugiu. Um carro ocupado por outros dois suspeitos teria dado cobertura ao autor da ação.

Uma jovem de 18 anos foi assaltada na manhã desse domingo (16) no Bairro Progresso, Zona Leste. Ela transitava pela via, quando teve o celular roubado por um homem de 37 anos. Ele fugiu em seguida, mas uma equipe da Polícia Militar conseguiu localizá-lo e recuperar o aparelho.