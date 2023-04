Um homem de 35 anos foi preso no Bairro Nova Era, Zona Norte, na manhã do sábado (15), após denúncia de que o suspeito estaria vendendo entorpecentes na localidade. No imóvel e em outras casas do mesmo terreno foram apreendidas 24 buchas de maconha e três outras porções da mesma substância, 43 pinos de cocaína, duas porções de crack, R$230, duas balanças e dois sacos contendo embalagens para drogas vazias. O homem foi detido e encaminhado para a delegacia.



Drogas | Preso | Tráfico | tráfico de drogas