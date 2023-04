Três homens, de 18, 33 e 46 anos, foram presos por tráfico de drogas na noite desta segunda (17) no bairro Ladeira, Zona Leste de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma batida policial no local, os policiais visualizaram uma grande movimentação de pessoas. O jovem, de 18 anos, foi visto próximo à uma casa abandonada e entrava e saia constantemente do imóvel.

Foi realizada uma abordagem no local onde, após buscas foram localizados 498 pedras de crack, cinco cartuchos intactos de munição calibre .380 e R$300,65.

Os três envolvidos na ação foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





