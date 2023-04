Dois roubos foram registrados nesta terça-feira (18) nos bairros Previdenciários e Alto dos Passos em Juiz de Fora. Um homem, de 38 anos, foi preso pelo roubo no Alto do Passos.

ROUBO NO PREVIDENCIÁRIOS

Segundo informações da Polícia Militar, no início da tarde desta terça, dois homens, de 29 e 31 anos, foram surpreendidos por três suspeitos, um deles portando arma de fogo, que anunciaram o roubo, pegaram uma quantia em dinheiro referente ao troco de uma entrega de caminhão de bebida, dinheiro da carteira, dois celulares e fugiram.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.

HOMEM PRESO APÓS ROUBO COM FACA NO ALTO DOS PASSOS

De acordo com informações da PM, o homem, portanto uma faca, abordou as vítimas, uma mulher de 32 anos que estava com seu filho de 7 anos, e as agrediu, ameaçando a mulher e ordenando que ela fizesse um Pix para a sua conta. A vítima então empurrou o homem, que tentou fugir com o seu celular, mas foi detido por populares. A PM chegou no local e prendeu o homem, que foi conduzido para a Delegacia de plantão. O celular foi recuperado.