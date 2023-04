Um homem de 54 anos ficou levemente ferido após colidir com outro veículo na Avenida Doutor Deusdedith Salgado, na altura do número 2200, bairro Salvaterra. De acordo com o registro da Polícia Militar, o condutor seguia no sentido Centro, quando um outro veículo, que vinha no sentido contrário, em direção à BR-040, perdeu o controle, invadiu o canteiro central e bateu de frente com o carro dele.



O motorista do carro que perdeu o controle, um homem de 44 anos, não sofreu ferimentos. O outro foi encaminhado para o Hospital da Unimed, onde permanece em observação. A via ficou parcialmente obstruída pelos veículos, que foram retirados por volta das 11h.









Tags:

acidente | cidade | Colisão