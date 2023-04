O Magistério de Juiz de Fora aprovou em assembleia realizada nesta terça-feira (18) a aplicação do Piso Nacional, com o reajuste de 14,95%. A reunião foi feita em dia de paralisação com 89% de adesão da categoria. O acordo firmado em mesa de negociação com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) inclui todos os educadores- professores, coordenadores, secretários, efetivos e contratados, em todos os níveis da carreira, ativos e inativos. A correção constará na folha de pagamento de maio.



Outra reivindicação que deve ser atendida é a o pagamento de parte remanescente do retroativo de 2022, o que deve acontecer em parcela única em dezembro de 2023 para ativos e em fevereiro de 2024 para inativos. Já o retroativo de 2023, referente ao período de janeiro a abril será quitado entre março e abril de 2024.

Em nota, o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro/JF) reforçou o resultado da luta dos profissionais. "Avaliamos que esta é uma grande conquista da categoria, possibilitada pela revogação do artigo nono em 2021, pela mobilização do Magistério e disposição pra negociação da prefeitura".



Ainda de acordo com o Sinpro, a PJF se comprometeu a realizar uma reunião bimestral com a apresentação da evolução das despesas do Município, para avaliar a possibilidade de antecipação do pagamento dos valores remanescentes de 2022 dos aposentados.

Outras questões apontadas como urgentes também serão enviadas à Administração municipal após a assembleia, entre elas: a garantia de férias para dos trabalhadores temporários no mês de julho, seleção competitiva interna e redução de carga horária dos secretários e projeto de Lei que torne obrigatória a realização de concurso público sempre que constatadas 10% das vagas.

O Sindicato aponta conquistas importantes que levaram a essa aprovação, como a revogação do artigo 9º em 2021 e o cumprimento da Lei dos Pisos após o período da pandemia.