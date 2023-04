Com o propósito de reunir pessoas para agregar na vida profissional e acadêmica, passando por projetos, iniciativas, eventos, networking, negócios e divulgações em geral, o projeto “Pretos Juntos no Topo”, foi idealizado para ajudar a impulsionar propostas que evidenciam o talento, profissionalismo e ações feitas por cada integrante. O projeto é encabeçado pelos coordenadores Valdilei Jacob, Rafael Rodrigues, Wildania Maia, Simone Dwlyene e Lidianne Pereira.

Empreendedores, psicólogos, contadores, engenheiros, artistas, comunicadores, cozinheiros, advogados, designers e vários outros talentos estão reunidos para fomentar trabalhos, criação de empregos, vagas, permutas, workshops e eventos que podem aquecer o afroempreendedorismo em Juiz de Fora, criando uma rede de contatos para saber das expertises de cada um e contribuindo com os projetos um do outro. “Fiquei muito Feliz e empolgado com a quantidade de pessoas dispostas a mostrar que somos capazes de permanecermos no topo, todos juntos e fortalecendo uns aos outros”, comenta Valdilei.

Das reuniões e ações nasceram projetos como palestras em universidades, espaços públicos e eventos sociais, além do grande encontro gratuito Ayo, que tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo negro em Juiz de Fora e reunir cada membro, no Quintal Cultural Dadartes. Houve atrações como os grupos Batuque na Roda, Charmosas do Tamborim, Sarau do Edie, Porão do Street e Expressão e Arte. Além disso, teve Baile Black, desfile de moda, exposição de produtos diversos e uma roda de conversa com a jornalista Lidianne Pereira e a consultora de finanças, Vânia Nascimento.

Segundo os responsáveis, o projeto também teve a oportunidade de expandir por outras cidades, tendo interesse de profissionais que querem começar movimentos sociais, profissionais e de promoção à comunidade negra em municípios pela região. “Já conseguimos abrir vagas de empregos, estreitar laços entre empresas e o mais importante, a possibilidade de divulgar os trabalhos das pessoas negras na cidade. A ideia é que o projeto cresça diariamente, trazendo mais contatos e parcerias para os membros e até mesmo, um contribuir para o projeto do outro, essa é a missão”, declara Rafael.

FOTO: Rafael - Pretos juntos no topo

“O projeto alcançou voos maiores, além de proporcionar uma valorização nos trabalhos das pessoas pretas, acreditamos que compartilhar experiências pode ser encorajador, além de promover nosso resgate ancestral, costumes e valorização. Aquilombar é preciso.

Quando decidi pelo Jornalismo, a proposta era que a minha profissão fizesse diferença na vida das pessoas. Passei por alguns trabalhos que me possibilitaria tal sonho, no entanto, percebi que há pessoas e pessoas”, inicia Lidianne. “O projeto surgiu com um encontro inesperado, mas cheio de ideias, onde a vontade é de fazer o povo preto dessa cidade se sentir menos solitário e mais acolhidos uns pelos outros! Como diria o Rapper Emicida, ‘tudo que nóis tem é nois’. Vamos alavancar nossos empreendimentos, trabalhos, elevar nossas falas e sermos exemplo para a nova geração, afinal, somos o começo do projeto, mas com certeza, teremos quem nos ajude a dar continuidade”, reitera.

Para fazer parte do projeto, basta digitar o nome “Pretos Juntos no Topo” nas mídias sociais e clicar no link de entrada, contribuindo para o empreendedorismo preto no município, ou mesmo nos perfis dos administradores, que também cedem o acesso.